Saudische vrouwenrechtenactiviste krijgt meer dan 5 jaar cel, "zeer verontrustend" volgens VN

Samen met andere activistes werd ze in mei 2018 gearresteerd, onder meer omdat ze contacten zouden hebben met organisaties die vijandig stonden tegenover Saudi-Arabië. Al-Hathloul is vooral bekend door een video waarin ze zelf met de auto reed. Dat was verboden voor vrouwen in Saudi-Arabië. Een maand na haar arrestatie werd het verbod opgeheven.

Al-Hathloul streed ook tegen het systeem van mannelijke voogdij in het land. Volgens dat systeem konden vrouwen niet reizen zonder goedkeuring van een man en konden ze hun sociaal statuut niet zelf aanpassen. Een vrouw kon bijvoorbeeld een geboorte haar kind niet zelf inschrijven en kon ook een echtscheiding niet laten erkennen. In augustus 2019 kwam er een einde aan het voogdij-systeem.

De hervormingen vonden plaats onder koning Salman, maar het zou de kroonprins zijn die de drijvende kracht is achter de hervormingen. Toch blijft het nog een vraagteken hoever Saudi-Arabië zal gaan met zijn moderniseringsgolf. Zal die beperkt blijven tot hervormingen in de economie en het sociale leven? Of krijgt vrijheid van meningsuiting en politiek activisme de komende jaren toch ook een plaats in het land?