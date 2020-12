Sinds tweede coronagolf kampen meer mensen met eetstoornissen: "Wachtlijsten van 3 maanden voor psychologische hulp"

Ambulante hulp is dus geen probleem. Als het om residentiële hulp gaat, om eventueel een behandeling op te starten of opgenomen te worden, is er momenteel wel een probleem. Sinds de tweede coronagolf komen er veel vragen van de pediatrische afdelingen. "Om die op te vangen hebben we op die afdelingen een versneld bijscholingsaanbod gegeven zodat de teams die daar vragen krijgen, ook het nodige kunnen doen," legt Vandeputte uit. Als er een accuut lichamelijk probleem is, lost het Kenniscentrum het dan als volgt op: ze zorgen ervoor dat de pediatrische afdeling ondersteund wordt door iemand van de psychiatrische unit. En die werken dan samen met een gespecialiseerde ambulante therapeut. Op die manier wordt de accute zorg gegarandeerd.

"Het grote probleem blijft wel de verdere opvolging. Op dit ogenblik zijn de gespecialiseerde behandelingsplaatsen in de psychiatrische units ingevuld en moeten patiënten 3 maanden wachten. Maar als iemand met een escalerend probleem aanklopt, zoeken we altijd naar een oplossing in de zorg," besluit An Vandeputte.