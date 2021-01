Stad Izegem krijgt dagelijks advies van lokale weerman

Is het nodig de wegen en fietspaden in de stad preventief te strooien? Moeten de parken en bossen worden gesloten omdat er noodweer wordt verwacht? Op die vragen krijgt Izegem nu een advies van lokale weerman Tom Dutoit. Hij volgt de weersituatie dagelijks op de voet en houdt de stad op de hoogte. Dat pakte gisteren al goed uit toen storm Bella voorbijkwam: "We stonden in nauw contact via ons Whatsappgroepje. De vraag kwam of het weer erger zou worden en dat heb ik de hele dag begeleid. Het KMI en de provincie West-Vlaanderen pasten de code geel niet aan en dus heeft Izegem, na mijn advies, de verantwoordelijkheid zelf genomen om de bossen en parken de hele dag te sluiten", vertelt weerman Tom Dutoit aan Radio 2 West-Vlaanderen.



Izegem doet in de winterperiode vooral een beroep op de weerman om te weten of ze strooiwagens moet uitsturen om de autowegen en fietspaden berijdbaar te houden. "Ik geef elke avond mijn visie op het weer en bespreek de komende nacht en ochtend. Als het nodig is, bel ik mensen uit hun bed om actie te ondernemen", besluit weerman Tom Dutoit.