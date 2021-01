Trouwers krijgen boom als huwelijkscadeau

Burgemeester Anthony Dumarey: “Met dit originele huwelijkscadeau zal het bruidspaar hun speciale dag nooit vergeten. De huwelijksboom zal hen altijd aan deze dag blijven herinneren. Zou het niet geweldig zijn als het bruidspaar in de toekomst de huwelijksdag met vrienden en familie viert onder deze boom?”

Schepen van Bossen Stijn Jonckheere (N-VA): “Onlangs tekenden we met de stad het Bomencharter. Daarmee zijn we het engagement aangegaan om deze legislatuur minstens 1.000 bomen aan te planten in Oudenburg. Door ieder huwelijkskoppel een boompje te geven, geven we hen ook een duwtje in de rug om mee te werken aan de ambitie van de stad.”