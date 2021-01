Nederlander opgepakt die verantwoordelijk is voor valse bommeldingen in station van Kortrijk en Antwerpen

Iets voor 4.00 uur kreeg de politie van Nederlands Limburg een telefoontje binnen van een man. Met de melding dat er in het station van Kortrijk een bom zou ontploffen. Het station werd onmiddellijk afgesloten en ook alle treinverkeer werd stilgelegd. Bart Crols, woordvoerder van de NMBS: "De eerste 10 treinen konden niet uitrijden, ook 10 andere treinen konden hun volledig traject niet afleggen. Er zullen in de loop van de voormiddag ook nog enkele gevolgvertragingen zijn."

Alle toegangen tot het station werden 2 uur lang afgesloten. Maar de politie kon niets vinden. Rond 6.30 uur werd de stationsomgeving vrijgegeven en is het treinverkeer weer opgestart.

Via telefonieonderzoek slaagde de politie er al snel in de valse bommelder in Nederland te identificeren en op te pakken. "Het is een man van 45 jaar, een Nederlander", zegt parketwoordvoerder Tom Janssens. "De man heeft psychische problemen, hij zegt dat het als grap bedoeld is. Hij is ook verantwoordelijk voor de bommelding op kerstavond in het station van Antwerpen."