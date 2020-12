Verontwaardiging over fietser die kind opzij duwt: "Niet representatief voor meerderheid fietsers"

Dat kerst niet altijd synoniem voor vrede staat, bleek afgelopen vrijdag in de buurt van de Baraque Michel, in de Hoge Venen. Een fietser gaf een kniestoot aan een vijfjarig kind dat hem hinderde. Het kind viel, maar bleef ongedeerd. Op de sociale media was veel verontwaardiging, de politie verspreidde een opsporingsbericht en de man heeft zichzelf intusen aangegeven. Meervoudig kampioen mountainbike Filip Meirhaeghe vindt zijn manier van handelen echt niet kunnen.