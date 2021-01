Vogelopvangcentrum Merelbeke krijgt volgend jaar extra subsidies van Aalst en Merelbeke: "Meer dan welkom en noodzakelijk"

De stijging van het aantal dieren dat ze bij het VOC moesten opvangen, speelde vooral in de maand mei en in de zomer. "In de maand mei hadden we 1.500 dieren om te verzorgen, terwijl er dat vorig jaar in mei nog geen 1.000 waren. Dat is dus een stijging met 50% voor mei," verduidelijkt verantwoordelijke Nick De Meulemeester, "We zitten dan met perioden dat jonge diertjes om het half uur moeten eten en papflesjes moeten krijgen. Het was een overrompeling. We hebben dan ook tijdelijk de focus op wilde dieren gelegd en tamme dieren voor 3 maanden geweigerd omdat het te druk was." Gelukkig compenseerde het wegvallen van rondleidingen en extra vrijlligers die kwamen helpen, de hogere werklast een beetje. "Vervolgens hadden we in de zomerperiode 10% meer wilde dieren. Als we het over het hele jaar bekijken zitten we toch aan 14 à 15% meer wilde dieren die we opgevangen hebben."