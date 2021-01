Vrachtwagens mogen niet langer dan 48 uur parkeren op de Brexit-noodparking in Ursel

"Er wordt een noodparking ingericht op het vliegveld van Ursel. Dat is een militair domein en volgens het gewestplan mogen daar alle activiteiten plaats vinden", zegt Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter. "Maar het spreekt voor zich dat de natuur die rond het vliegveld aanwezig is wordt gerespecteerd. Vrachtwagens zullen daar wel niet langer dan 48 uur mogen parkeren."

De parkeerplaats in Ursel is ingericht met sanitair, een kantoor, afvalcontainers en er is elektriciteit voorzien.