Dierenartsen werken samen met specialisten van UZ Gent voor openhartoperatie puppy Theo: "Geslaagde primeur" 

“Er zijn slechts een viertal centra wereldwijd die soortgelijke ingrepen in het verleden gedaan hebben. In de wetenschappelijke literatuur vonden we slechts één soortgelijke operatie terug, waarbij een ballon werd geplaatst. Die ingreep mislukte, waarbij achteraf geadviseerd werd om te opereren via openhartchirurgie aan de hart-longmachine. De operatie die Theo moest ondergaan is dus effectief een wereldprimeur, maar wel een die risico’s inhield. Daarom hebben we goed met zijn baasje besproken dat de kans bestaat dat hij er de volgende dag niet meer zou zijn.”

