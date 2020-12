Zebrapad in een bocht in Haasrode zorgt voor opmerkingen van inwoners: “Kijken of er andere oplossingen mogelijk zijn”

Vansteenkiste laat ook weten dat het zebrapad is aangevraagd door de school om een veilige oversteekplek voor kinderen te voorzien. En ze wijst er wel op dat het zebrapad sowieso een proefopstelling is. “De Blandenstraat is een weg met veel bochten en de perfecte locatie zoeken voor een zebrapad in die straat is zeer moeilijk."