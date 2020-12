Premie voor zorgpersoneel krimpt tot minder dan helft na belastingen, expert: "Hoge belastingdruk is bittere realiteit"

Voor de overheid is de belastingsheffing een vestzak-broekzakoperatie. Wat ze meer uitgeeft bruto aan de premie haalt ze weer op via haar eigen belastingen. "Politici schermen natuurlijk mooi met de brutobedragen", zegt professor Maus, maar toch wrijft de kwestie volgens hem zout in een bekende wonde: "De hoge belastingdruk in ons land is een bittere realiteit waar internationale organisaties al jaren op wijzen."