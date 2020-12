Minister Lalieux (PS) maakt 200.000 euro vrij voor menstruatiearmoede: "Niet genoeg, maar eerste stap in goede richting"

"Als we echt naar een gendergelijke samenleving willen, is er nood aan een universele aanpak", pleit Degerickx. "Heel concreet stellen we voor om via de ziekteverzekering menstruatiecups of afwasbare maandverbanden voor elke vrouw beschikbaar te maken. Of we zouden niet-herbruikbare producten via instanties als scholen en universiteiten gratis beschikbaar kunnen maken, naast een nog betalend circuit. Zo is het in Schotland opgelost. Via scholen en universiteiten bereik je de kwetsbare groep die nog geen eigen inkomen heeft."