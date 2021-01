Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas krijgen een herstelacademie voor geestelijke gezondheid

Meer en meer worden ervaringswerkers in de geestelijke gezondheidszorg als experten ingezet. "Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf ook een levensontwrichtende gebeurtenis heeft meegemaakt en terug een balans in zijn leven heeft gevonden. Ze hebben ook een opleiding gevolgd om onze groepen te begeleiden" aldus Lieven Claeys van de herstelacademie. "Vanuit zijn of haar ervaring brengen ze samen met een hulpverlener een belangrijke bijdrage in de groep." De werkgroepen zijn klein. Ze werken met vier tot acht personen. "We houden de prijs ook bewust laag omdat de cursussen voor iedereen toegankelijk moeten zijn", zegt Claeys. "We vragen vijf euro per sessie van drie uur."