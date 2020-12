Aardbeving van 6.3 veroorzaakt veel schade in Kroatië, "jongen van 12 omgekomen"

In Petrinja zou een 12-jarige jongen overleden zijn. Dat meldt de Kroatische nieuwszender N1, een lokale bestuurder citerend. Vanuit dezelfde stad zijn beelden opgedoken van een man en een jongen die uit een auto gered worden die onder het puin was bedolven. De twee werden levend naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk of het eventuele dodelijke slachtoffer diezelfde jongen is en hij alsnog in het ziekenhuis is overleden.



In Zagreb liepen mensen in paniek de straat op en de parken in. Velen verlieten zelfs de stad, ondanks het reisverbod wegens het coronavirus.

De aardbeving was ook te voelen in Servië en Bosnië en in de stad Graz in het zuidoosten van Oostenrijk. In buurland Slovenië werd een kerncentrale uit voorzorg stilgelegd, op zo'n 100 kilometer van het epicentrum van de beving.

Gisteren was er ook al een aardbeving in Kroatië, met een kracht van 5.2, gevolgd door verschillende naschokken. Ook toen werd er schade gemeld in de steden Petrinja en Sisak. Verschillende gebouwen waren er ingestort.