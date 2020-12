"Hoeveel verdien je met je oma aan het vaccin?" Anti-vaxxers bestoken familie van Josepha die gisteren prik kreeg

De kleinzoon van Josepha Delmotte (102), die gisteren als eerste Waalse is gevaccineerd, is benaderd door anti-vaxxers of tegenstanders van vaccins. Dat vertelt de man aan de Franstalige omroep RTBF. Zo kreeg hij de vraag hoeveel hij had ontvangen om zijn grootmoeder als proefkonijn te laten gebruiken.