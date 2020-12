Australië wil toeristen land uit zetten na uit de hand gelopen feestje met Britse backpackers

"In de aanloop naar het nieuwe jaar zullen we zeer duidelijk zijn: je moet gehoorzamen aan de gezondheidsvoorschriften als je een tijdelijk visum hebt. Je bent te gast in Australië", klinkt het bij Hawke. Wie de regels toch naast zich neerlegt, riskeert dat zijn of haar visum wordt ingetrokken. "We willen geen visa intrekken, maar als deze mensen verkeerde dingen blijven doen en gezondheidsmaatregelen blijven schenden, zullen we actie ondernemen volgens onze migratiewetgeving."