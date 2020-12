Tweede groep Rohingya-vluchtelingen verplaatst naar afgelegen eiland, ondanks vrees voor overstromingen

De Rohinya zijn een overwegend islamitische minderheid uit Myanmar. Velen van hen worden met geweld uit hun thuisland verdreven en leven sindsdien in erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen in het zuiden van buurland Bangladesh. Maar ook daar zijn ze niet altijd even welkom. Bangladesh wil hen verhuizen naar het eiland Bhasar Char, waar ze volgens de autoriteiten alle infrastructuur die ze nodig hebben om te kunnen leven, aangeboden krijgen.