Boomactivist vecht kappen van 120 bomen aan in Blankenberge

Ivan De Clerck is niet aan zijn proefstuk toe. Met zijn vzw "Bescherm Bomen en Natuur" redde hij naar eigen zeggen al 20.000 Vlaamse bomen van de hakbijl. Dit keer diende hij een bezwaarschrift in bij de provincie voor het kappen van 121 knotwilgen en populieren in Blankenberge. De bomen sneuvelen voor de heraanleg van de Hugo Verriestlaan, het Lode Zielenspad, het Maurits Sabbepad en de Colombus. Die wijk wordt helemaal opgefrist, er komen nieuwe rioleringen en fietspaden. Daarom moeten de bomen dus verdwijnen.

"Bij rioleringswerken wordt vaak beslist door besturen om bomen radicaal te kappen terwijl dat in 90 procent van de gevallen niet nodig is. De bomen in Blankenberge kunnen gerust blijven staan. Er zijn genoeg technieken voorhanden om bij werken de bomen te redden", zegt Ivan De Clerck.