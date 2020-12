Boutersem krijgt nieuwe schepen met beperking: "Ik ben extra gevoelig voor problemen van de mensen"

Door een zuurstoftekort bij zijn geboorte liep de 39-jarige Dusart een hersenverlamming op. "Daarom moet ik me behelpen met krukken of een rolstoel om me te verplaatsen. Ik heb ook geen evenwicht en last van spasticiteit in mijn benen", vertelt Dusart. "Toen ik twintig jaar geleden leerde lopen met krukken, begon ik te dromen dat ik mij kon inzetten voor de problemen van mensen via de politiek. Op die manier is mijn handicap eigenlijk mijn sterkte geworden, want ik heb in de loop der jaren een gevoeligheid gekregen voor problemen waar mensen mee worstelen."