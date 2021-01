Brandweer Vlaamse Ardennen roept op om rookmelders te hangen: “Slechts helft van woningen is in orde”

Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om een actieve rookmelder in huis te hebben, maar er worden geen boetes uitgeschreven voor wie niet in orde is. “Als wij merken dat er geen rookmelder geïnstalleerd is, manen we de mensen vooral aan om er een te installeren”, gaat Jouret verder. “Mensen moeten weten dat het niet enkel een kwestie is van in orde te zijn met de wetgeving, maar dat het vooral een kwestie is van leven en dood. Een rookmelder kan levens redden.”

Vanaf 2021 zal er wél gecontroleerd worden in huurwoningen. Die kunnen dan eventueel ongeschikt verklaard worden als er geen rookmelders hangen.