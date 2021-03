Vredesonderhandelingen met de taliban geven Afghanen allesbehalve  zicht op betere toekomst 

Fawzia vreest, samen met vele andere Afghaanse vrouwen dat ze een groot deel van hun verworven vrijheden zullen verliezen, mochten de taliban weer aan de macht komen. Aan de NOS vertelde de activiste in een interview dat ze de talibandelegatie gevraagd had waarom er geen vrouwen in hun onderhandelingsteam zaten. Daarop barstten de heren in lachen uit.

Tijdens het talibanregime, tussen 1996 en 2001, werden Afghaanse vrouwen zowat al hun rechten ontnomen. Ze mochten niet alleen naar buiten komen, niet studeren, niet werken en moesten hun hoofd en lichaam volledig bedekken zodra ze zich in het openbaar vertoonden. In de regio's waar de taliban vandaag de plak zwaaien, ongeveer in de helft van het land zeg maar, kunnen jonge meisjes soms nog wel school lopen. Eens ze de puberteit bereikt hebben, moeten ze thuisblijven en zich voorbereiden op een huwelijk. Het gebruik van nieuwe technologieën en sociale media keuren de taliban af, want "goede meisjes gebruiken nu eenmaal geen smartphones".