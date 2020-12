Straks wordt het brexit-handelsakkoord officieel ondertekend, maar wie zijn nu de winnaars en verliezers?

Dat er zulke barrières zijn, heeft alles te maken met de keuze van de Britse regering om niet langer deel te willen uitmaken van de Europese interne markt en van de Europese douane-unie. Het Verenigd Koninkrijk wil voortaan soeverein zijn, eigen regels kunnen maken die afwijken van Europese regels. En eigen handelsakkoorden kunnen sluiten landen die niet tot de EU behoren.

De regering-Johnson was bereid daarvoor een prijs te betalen, maar het zullen dus vooral de bedrijven zijn die ervoor opdraaien. Dat zal zich vertalen in een lagere economische groei, voorspellen economen. De Britse overheid zélf verwacht dat het Britse BBP als gevolg van de brexit – mét een deal – over 15 jaar ruim 5 procent lager zal liggen dan als er geen brexit was geweest. Die voorspelling werd in maart 2020 gemaakt. Intussen heeft de coronacrisis alle economische voorspellingen tenietgedaan, en heeft de economie een enorme klap gekregen.

Wellicht komt er in 2021 en 2022 weer economische groei. De kans is groot dat brexitvoorstanders zullen zeggen dat dit te danken is aan de brexit. Ook aan Europese kant zal de impact voelbaar zijn, maar minder dan in het Verenigd Koninkrijk, en niet in alle lidstaten even erg. Om de economische gevolgen op te vangen, is de EU bezig met de oprichting van een apart brexitfonds van 5 miljard euro.