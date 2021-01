100 buurtbewoners in beroep tegen uitbreiding kalkoenkwekerij Lichtervelde

In de kalkoenkwekerij worden nu zo'n 35.000 kalkoenen gekweekt. De uitbater kreeg onlangs een vergunning van de provincie om er nog een stal bij te zetten, wat het totaal op 50.000 maakt.

De buren zijn op zich niet tegen de uitbreiding, maar willen wel dat de uitbater een luchtwasser installeert tegen de stank, dat is een soort filter. Maar de eigenaar vindt dat te duur en wil een goedkoper systeem plaatsen. Daarbij wordt de lucht en de mest in de stal gedroogd via warmwaterbuizen en via ventilatie naar buiten afgevoerd. De buren vrezen dat er dan niet alleen geurhinder zal zijn, maar ook heel wat fijn stof zal vrijkomen. Bovendien kan de ventilatie ook voor geluidsoverlast zorgen.

De buren gaan daarom in beroep en willen dat er eerst een degelijk geur- en stofonderzoek gebeurt.