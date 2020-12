CHECK: Nee, overlijdens en gezichtsverlamming komen niet vaker voor na een injectie met het Pfizer-vaccin

Wel, dat lijstje komt uit dit document. Dat legt uit hoe het Amerikaanse Center for Biologics Evaluation and Research (CBER) de coronavaccinaties verder wil opvolgen naarmate de bevolking ingeënt wordt. Om de effectiviteit van de vaccins te controleren bijvoorbeeld, of om na te gaan of er bijwerkingen zijn die nog niet zijn opgedoken in de testfase. Dat kan altijd gebeuren bij bijwerkingen die zo zeldzaam zijn dat ze zich niet voordoen in een testgroep van, bijvoorbeeld, 44.000 personen (in het geval van Pfizer).