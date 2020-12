De dood bij het leven betrekken, is heilzaam

We zijn dusdanig bezig met angst voor de dood, dat we vergeten te leven. In omgekeerde zin klampen we ons zodanig vast aan het leven, dat we vergeten hoe belangrijk het is om waardig te kunnen sterven, omringd door geliefden. De dood is door de crisis uitbesteed aan specialisten. Geriaters, psychiaters, virologen, infectiologen en psychologen: ze passeerden allemaal aan het sterfbed van talloze ouderen die in 2020 hun laatste weken en dagen in eenzaamheid sleten door COVID-19. Ze zijn uiteindelijk alleen gestorven in een steriele ruimte, met hoogstens één familielid dat geschokt toekeek van achter vensterglas.