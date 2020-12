De irrationele logica van vaccintwijfelaars

Stel dat we een nieuw vaccin hebben. Dit vaccin heeft een zeer ingenieuze werking: in tegenstelling tot het gekende injectievaccin – de prik – is dit nieuwe vaccin zelfproducerend en kan het zich via de lucht verspreiden. Injectievaccins worden in laboratoria ontwikkeld, het zelfproducerend vaccin daarentegen produceert zichzelf in de lichamen van gevaccineerde mensen. Onze lichamen worden door dat vaccin letterlijk omgebouwd tot vaccinfabriekjes. De uitgeademde lucht van gevaccineerde mensen draagt de onzichtbaar kleine vaccindeeltjes naar andere mensen die het inademen. Inhalatie in plaats van injectie: dat is zeer handig en goedkoop, want zo worden andere mensen vanzelf gevaccineerd. Geen kosten voor naalden en dokters meer. En we hoeven niet te discussiëren over al dan niet verplichting: met het zelfproducerend inhalatievaccin in omloop worden mensen gedwongen gevaccineerd. We ontsnappen er niet aan, tenzij we sociaal contact mijden, gasmaskers dragen of stoppen met ademen.