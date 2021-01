Eerste West-Vlaamse vaccins vanaf maandag in ziekenhuizen

Nu Jos Hermans (94) in Puurs gisteren het eerste coronavaccin kreeg, is het ook uitkijken wanneer de eerste rusthuisbewoners in West-Vlaanderen gevaccineerd zullen worden. Dat zou moeten gebeuren volgende week woensdag. Maandag 4 januari worden de vaccins geleverd in het AZ Delta in Roeselare, het AZ Sint Jan in Brugge en het AZ Groeninge in Kortrijk.

In het AZ Delta worden zo'n 11.000 vaccins geleverd. De vaccins gaan eerst de diepvries in en worden ontdooid de dag voor de vaccinatie. Alles wordt ook extra beveiligd, zegt hoofdapothekeres Ann Sophie Vanthournout:"Ik heb net een rondleiding gegeven aan de politie. Daarbij zijn alle toegangswegen bekeken naar de plaats waar de vaccins worden opgeslagen. Waar die liggen zal ik niet verklappen. Je kan nergens binnen zonder badge en ook de diepvriezers en koelkasten worden nog eens beveiligd met een slot."

Eens de vaccins ontdooid zijn, gaan ze met koelwagens van het medisch logistiek bedrijf Medista naar de woonzorgcentra. Welke centra eerst aan de beurt komen, is nog niet bekend.