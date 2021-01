Einde Zwarte Markt in Tessenderlo

"Na 37 jaren sluiten we de deuren", zegt bestuurslid Myriam Joris. "Het is begonnen met de aanslagen in Brussel. Je merkte dat de mensen schrik hadden. Nadien ging het opnieuw beter, maar dan kwam corona." De organisatie vindt het vreselijk dat ze deze beslissing heeft moeten nemen. "Het valt ons heel zwaar, met spijt in ons hart sluiten wij de deuren. Het was zeker niet de bedoeling maar we kunnen niet anders."