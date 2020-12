Experten willen strengere regels voor Belgische reizigers die terugkeren: "Test hen op luchthaven of in treinstation" 

Biostatisticus Geert Molenberghs vindt het idee van Vlieghe zinvol. "Het risico dat je in het buitenland in contact komt met het coronavirus is groter", zegt Molenberghs. "Ook de kans dat je in contact komt met andere variaties, zoals de meer besmettelijke Britse variant, is groot. Dat zie je op plaatsen die populair zijn zoals de Canarische Eilanden of Zwitserland, waar mensen van over heel Europa komen en dus ook Britten."

"We weten dat eens men besmet is met de Britse variant men niet ernstiger ziek wordt dan met de andere coronavirussen, maar men is wel veel besmettelijker.", zegt Molenberghs. "Dat maakt dat meer mensen besmet raken en dat je op die manier toch het zorgsysteem zwaarder belast. Daarom willen we die variant zo veel mogelijk buitenhouden."

Molenberghs pleit voor een test bij aankomst in bijvoorbeeld het Zuidstation in Brussel waar de Eurostar aankomt of op de luchthaven van Zaventem. "Testen op de luchthaven of in het station , heeft het voordeel van het gemak", zegt Molenberghs. "Men moet dan op de plaats waar men vertrekt in het buitenland niet alle mogelijke moeite doen om aan een test te geraken. Dat is iets makkelijker voor de reiziger."



Lees verder onder de foto.