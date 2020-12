"Futuristische" mode-ontwerper Pierre Cardin (98) overleden

In 1946 bedacht Pierre Cardin de kostuums voor de film "La belle et la bête", het meesterwerk van schrijver en regisseur Jean Cocteau. In 1951 ontwierp hij tientallen outfits tegelijk voor een legendarisch gemaskerd oosters bal in het Palazzo Labia in Venetië. De hele jetset was aanwezig op deze "party van de eeuw" en de haute couture-loopbaan van Pierre Cardin was gelanceerd.