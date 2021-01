Partner van burgemeester wordt nieuwe schepen in Geetbets

"We zitten al jaren samen in de politiek, dus veel verschil maakt dat niet. Misschien zullen we nu wat vaker vooraf thuis al wat dingen overleggen voor we naar het gemeentehuis gaan, dat doen we nu trouwens ook al. Maar ik denk niet dat onze intensievere samenwerking problemen zal opleveren", vertelt Najem. Haar partner en burgemeester Jo Roggen treedt haar bij: "Het zal nu nog iets drukker worden dan vroeger, maar voor ons verandert er eigenlijk niet zoveel. Wij hebben al 27 jaar een relatie, maar zijn niet getrouwd of wettelijk samenwonend. Dus wettelijk kan dit. Tot nu toe heeft ook niemand daar een probleem van gemaakt. De gouverneur heeft alles trouwens al in 2018 onderzocht en goedgekeurd", aldus Roggen.