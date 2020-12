Ik ken Frank Vandenbroucke

Toen de gouverneur op een fruitkist was gehesen en bij wijze van test “one two, one two” in de megafoon had gepiept, verscheen er evenwel een irritant brommende drone boven de hoofden van de feestvierders.

Pioe, pioe! deed de drone.

Allen keken verbaasd op.

Mijn euro was evenwel reeds gevallen.

Pioe, pioe! deden de sirenes van de politiewagens die met grote snelheid op ons afkwamen en hun lading agenten losten. Afgaand op de drankadem en de kruimels in hun gezichtsbeharing, waren sommige wetsdienaars recht uit de kerstdis in het commissariaat gerukt.

"Aha!" brulde de commissaris die zich van de megafoon meester had gemaakt, "een lockdownfeest op klaarlichte dag. Van een betrapping op heterdaad gesproken. Dat gaat u allemaal een ferme duit kosten. Zevenhonderdvijftig euro per kop. Wie niet kan betalen wordt meegenomen naar de amigo."

"Gaat uw gang, mannen (M/V/X) vuurde hij zijn agenten aan. Geen genade!"