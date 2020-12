Is feestzaal De Meersche in Wellen aan het wegzakken?

Er moet dringend iets gebeuren, vindt oppositiepartij "Voor alle Wellenaren". De partij is bezorgd over de stabiliteit van de feestzaal in de Molenstraat in Wellen. In de achterbouw zijn grote scheuren te zien. Eerder waren er al eens scheuren aan de achtergevel, die werden toen dicht geplamuurd.

Maar nu stelt gemeenteraadslid Benny Maes vast dat de scheuren opnieuw breder worden. "Er moet dringend iets gebeuren met heel de site", zegt Maes. "Ik zie dat in de meerjarenplanning 300.000 euro is opgenomen, waarschijnlijk voor studiekosten, maar blijkbaar is daar nog niets mee gebeurd. Ik weet niet of er al een bureau is aangesteld." De investering in de zaal zelf zou dan voor later zijn. "Maar het is duidelijk dat er nu dringend iets moet gebeuren", besluit Benny Maes. Want er zijn niet alleen de scheuren, het zou ook binnenregenen in de keuken. Hij heeft daarom het dossier op de agenda van de gemeenteraad laten zetten.

Volgens burgemeester Els Robeyns is er geen probleem omdat de achterbouw al sinds 2014 preventief gesloten is. De gemeente zal deze legislatuur nog voor een volledige renovatie gaan. Daarom zijn er nu geen dringende ingrepen nodig, zegt ze.