Juwelenontwerper Jochen Leën wordt nieuwe eigenaar van luxehotels La Butte aux Bois en Stiemerheide: "Ik wil meer beleving brengen"

Een jaar geleden ging de huidige eigenaar van La Butte aux Bois en Stiemerheide, Eric Bullens, op zoek naar een overnemer. Die heeft hij nu gevonden: Lanakenaar Jochen Leën. Jochen is juwelenontwerper en is enkele jaren kind aan huis in La Butte aux Bois. Hij heeft daar al juwelenevenementen georganiseerd en heeft er intussen al verschillende jaren een kantoor.

Domaine La Butte aux Bois in Lanaken is het eerste vijf sterren superior-hotel in België. Stiemerheide in Genk ligt vlakbij een golfterrein. Beide hotels hebben een sterrenrestaurant: La Source in La Butte aux Bois heeft twee Michelinsterren, De Kristalijn in hotel Stiemerheide één.