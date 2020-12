Lady Mary Wortley Montagu, de moeder van de vaccinatie in Europa

Bij haar terugkeer in Engeland heeft Lady Montagu dan vervolgens geprobeerd de procedure daar ingang te laten vinden en dat is haar ook gelukt, zo vertelde professor Van Hee. Voor een deel door haar verhaal te doen, in brieven en een artikel onder een pseudoniem - ze was ook bekend als schrijfster - en via een bevriende Schotse arts, en voor een deel via het hof. Daar liet Caroline, de prinses van Wales, haar twee dochters inoculeren met dezelfde techniek die op het zoontje van Lady Montagu was toegepast en in 1722 ook op haar dochter.

Die techniek heette toen variolatie, naar het Latijnse woord variola voor pokken. Vaccinatie is pas jaren later begonnen. Nadat gebleken was dat de variolatie van Montagu heel veel succes had, is men dat overal beginnen nabootsen en dan heeft men toevallig vastgesteld dat wanneer men de etter gebruikte van een patiënt met koepokken, dat ook immuniteit bood tegen het pokkenvirus.

Koepokken zijn de pokkenvariant bij runderen, en die kan ook overgaan op mensen. Als men dan de etter gebruikte uit de zweren van bijvoorbeeld melkmeisjes met koepokken, werkte dat net zo goed maar het was wel veiliger. Bij een inoculatie met etter van pokken krijgt men normaal gezien een milde vorm van de ziekte, maar dat kon ook misgaan en dodelijk zijn. En de inenting met koepokken is dan de vaccinatie geworden, van 'vacca' dat koe betekent.

De vaccinatie is voor een groot deel het werk van een van de volgelingen van Lady Montegu, de beroemde vaccinoloog Edward Jenner, die 13 was toen Montagu stierf aan kanker in 1762 en die zelf in zijn jeugd gevarioleerd was. Hij vaccineerde in 1796 als eerste het 8-jarige zoontje van zijn tuinman, James Phipps. Die techniek heeft zich dan als een lopend vuurtje verspreid door Europa en ook in België werd aan het begin van de 19e eeuw volop gevaccineerd tegen de pokken.