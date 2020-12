Meer dan 180 brievenbussen opengebroken in Oostende: "Wellicht op zoek naar de Oostendebon"

Vanmorgen werden veel bewoners wakker met het nieuws dat hun brievenbus was opengebroken. In vijf appartementsgebouwen werden meer dan 180 brievenbussen vernield en opengebroken. De dader of daders waren wellicht op zoek naar de "Oostendebon" die het stadsbestuur aan elk gezin in de stad cadeau doet om de lokale handel te steunen. Die Oostendebon is 60 euro waard en werd de voorbije weken verdeeld. Hoeveel buit er werd gemaakt, is niet duidelijk maar de schade is wel groot.

Ook de brievenbus van de Oostendse Martine Lesaffre moest eraan geloven: "De ijzeren brievenbussen zijn volledig uit elkaar getrokken. Alle correspondentie van de bewoners lag op de grond. De politie was aanwezig en die hebben in andere gebouwen hetzelfde vastgesteld. Wie doet nu zoiets? Komaan zeg."

De politie is bezig met een onderzoek naar de dader of daders.