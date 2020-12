Minder verkeer leidt tot veel lagere niveaus van stikstofdioxide

"De zomer van 2020 was warm en droog met een langdurige hittegolf in augustus, met 9 tropische dagen", zo zegt Ircel. Voor de ontwikkeling van 'zomersmog', ozon in de onderste laag van de atmosfeer, moet het warm zijn, meer dan 25 graden, en moet er veel uv-licht zijn, veel zon dus.

"De laatste decennia nemen het aantal ozondagen en de intensiteit van de ozonpieken, bij vergelijkbare en zelfs ongunstigere weersomstandigheden, wel af", benadrukt Ircel. "De verklaring hiervoor is de daling, op Europese schaal, van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en vluchtige organische stoffen (VOS) de laatste decennia." Zo werden in de zeer warme zomers van 2003 en 2006 nog respectievelijk 16 en 22 ozondagen opgetekend.

Ozon ontstaat immers uit een reactie van stikstofdioxide (NO2) en zuurstof (O2) en de vluchtige organische stoffen maken dat de reactie minder in de omgekeerde richting verloopt en er meer ozon in de lucht blijft. Nu er minder van die stoffen in de lucht zitten, komen er zelfs in een warme zomer minder ozondagen voor dan vroeger in warme zomers.