Geduld Oost-Vlaamse woonzorgcentra wordt beloond: "Morgen weten we wie als eerste het coronavaccin krijgt"

"Veel woonzorgcentra willen liefst in de eerste week van januari al met de vaccinaties starten", zegt Isabel Leroux van de dienst vaccinologie van het UZ Gent. Eerst was het de bedoeling dat de woonzorgcentra zelf lieten weten aan de hub's (de ziekenhuizen die de vaccins bewaren) hoeveel vaccins ze willen en wanneer ze die willen laten toedienen. "Dat zou allemaal manueel moeten. Maar nu gebeurt alle administratie via het e-loket van de Vlaamse Overheid", legt Leroux van het UZ Gent uit.



"Woonzorgcentra kunnen via een elektronisch systeem van de Vlaamse Overheid laten weten wanneer zij hun bewoners willen laten vaccineren. Anderzijds kunnen ziekenhuizen daarin aangeven wanneer zij vaccins kunnen leveren. Die informatie wordt op elkaar afgestemd en daaruit komt dan een planning voort." De planning van de eerste week ligt nu ongeveer vast en wordt morgen (woensdag 30/12) , ten laatste overmorgen (donderdag 31/12) bekend gemaakt aan de woonzorgcentra. Het gaat dus enkel nog maar over de eerste week van januari, de pilootweek. "Dan weten we naar welke woonzorgcentra de eerste vaccins zullen gaan. Dinsdag 5 januari worden de eerste vaccinaties effecties toegediend."