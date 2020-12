Nederlandse vrouw moet 7.000 euro aan bijstand terugbetalen, omdat haar moeder haar boodschappen deed

Het nieuws lokte heel wat verontwaardiging uit bij onze noorderburen, zowel op discussiefora online als bij nationale politici. Verschillende politici klagen aan dat de fraudejacht uit de hand is gelopen en de overheid aan regelzucht lijdt.



Wethouder Sociaal Domein Rosalie van Rijn van Wijdemeren (een wethouder is de Nederlandse variant van een schepen in Vlaanderen) laat nu weten dat de gemeente de zaak opnieuw zal bekijken en zal onderzoeken hoe het besluit tot terugvordering in 2018 tot stand is gekomen. "De rechter heeft ons gelijk gegeven, maar niet alles wat rechtmatig is, is ook rechtvaardig", zei van Rijn aan de Nederlandse NOS-radio.

Tegelijk wijst ze naar de nationale politiek: "Er zijn vele honderden van dit soort gevallen in het land." Gemeentes zijn verplicht om het geld terug te vorderen, benadrukt ze, maar waar trek je de grens, vraagt ze zich af. "Het is heel heftig en pijnlijk om te zien hoe de gemeente erop staat, maar ik ben ergens blij dat de Kamer zich ermee bemoeit. Zij kunnen de wetgeving aanpassen."

De vrouw heeft het geld overigens nog niet terugbetaald, want ze is in hoger beroep gegaan.