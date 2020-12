Nieuwjaarswensen Gentenaars gebundeld in weemoedige muzikale ode van Kommil Foo

De stad Gent lanceerde een maand geleden de oproep naar Gentenaars om hun nieuwjaarswensen door te sturen. Kommil Foo werd gevraagd om die te verwerken in een nummer. De broers Raf en Mich Walschaerts gingen aan de slag met 350 nieuwjaarswensen. Het resultaat is er nu met "9000 wensen". "Maria van de Goudstraat wenst iedereen een gelukkig 2021. Voilà, zo simpel is dat", zegt Raf Walschaerts in het nummer.