Politie Zele zoekt bestuurder die 194 km/u rijdt op gewestweg: “Persoon filmde alles en zette het op sociale media”

“Het is niet gemakkelijk om de overtreder te identificeren”, zegt De Bruycker nog. “We weten wel dat het filmpje verspreid is via Snapchat en wat de gebruikersnaam van de persoon in kwestie is. We hebben ook een aantal gegevens van het voertuig. Hopelijk komen we op die manier snel te weten wie achter het stuur zat.”