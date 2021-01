Royals: Albert van Monaco gaat ervoor en werk aan de winkel voor koning Willem-Alexander na Griekse afstraffing 

Het vertrouwen in de Nederlandse koning heeft een knauw gekregen. Dat blijkt uit een bevraging van het actualiteitsprogramma "Nieuwsuur". In april had nog 76% van de Nederlanders "tamelijk veel" of "veel" vertrouwen in de koning, in december zakte dat naar 47%. Het aandeel Nederlanders dat "(zeer) ontevreden" is over het functioneren van Willem-Alexander ging ook omhoog. Dat was eerst 3%, nu is dat 14%.



Op verschillende momenten dit jaar was er ook forse kritiek op enkele keuzes van de koning. Nederlandse kenners spreken over regelrechte "misstappen". Na het gemor op de aankoop van een peperduur jacht dook in 2020 een foto op (zie hieronder) van een Griekse restaurantuitbater die poseerde met Willem-Alexander en koningin Máxima, maar waarbij het trio social distancing negeerde of vergat.