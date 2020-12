Rusland dreigt voorwaardelijke straf Navalny om te zetten in effectief

De Kremlincriticus werd in 2014 veroordeeld omdat hij bij verschillende ondernemingen geld zou hebben verduisterd. Navalny zou in totaal meer dan 600.000 dollar geld verduisterd en vervolgens witgewassen hebben, ten nadele van onder meer een filiaal van het Franse cosmeticabedrijf Yves Rocher. Hij werd daarvoor veroordeeld tot 3,5 jaar cel met uitstel. Zijn broer Oleg kreeg een effectieve celstraf van 3,5 jaar. De twee broers trokken evenwel naar Straatsburg, omdat ze vonden dat het om een "politieke gemotiveerd" proces ging dat oneerlijk was verlopen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gaf hen in 2017 gelijk.

Navalny werd op 20 augustus tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland ernstig ziek. Hij werd aanvankelijk twee dagen in een ziekenhuis in de Siberische stad Omsk behandeld voordat hij werd geëvacueerd naar een ziekenhuis in Berlijn. Sindsdien heeft hij de Russische geheime diensten ervan beschuldigd achter de moordpoging op hem te zitten, maar dat wordt stellig ontkend door Rusland. Ook de Europese Unie had Rusland om uitleg gevraagd en heeft sancties opgelegd.

De Russische autoriteiten hebben dinsdag bekendgemaakt dat een gerechtelijk onderzoek naar "grootschalige fraude" door Navalny is opgestart. Hij zou omgerekend 3,9 miljoen euro voor persoonlijke doeleinden hebben aangewend uit schenkingen door "meerdere" organisaties, waaronder verenigingen die corruptie bestrijden of die opkomen voor de mensenrechten.