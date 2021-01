Tot 500 baby's meer verwacht volgend jaar in Sint-Augustinus in Wilrijk

De kraamkliniek van het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk is één van de grootste van het land met gemiddeld 3.500 baby's per jaar. Volgend jaar zullen het er bijna 4.000 worden, zegt gynaecoloog Johan Van Wiemeersch: "Op de eerste berichten over een mogelijke babyboom hebben we nog terughoudend gereageerd, maar nu is het wel duidelijk door het aantal zwangerschapsdossiers dat we kunnen spreken over coronazwangerschappen die zullen resulteren in coronabevallingen de komende maanden."