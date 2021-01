Uitgeverij Averbode maakt voortaan ook podcasts en video's: "Moeten mee met de tijd"

Dat veel kinderen hun informatie al lang niet meer enkel uit boeken halen, is voor de uitgeverij de grootste motivator om mee op de digitale kar te springen. "De meeste kinderen hebben vandaag een smartphone of een tablet. Het afstandsonderwijs heeft hen daar de afgelopen maanden ook toe verplicht. Dus je kan als uitgeverij ook niet meer alleen boeken gaan maken. Je moet mee zijn met de tijd en nadenken over op welke manier kinderen informatie tot zich nemen en hoe we daarop kunnen inspelen."

De filmpjes en geluidsfragmenten of audioboeken zijn beschikbaar via de website van Uitgeverij Averbode of via de verschillende leerplatformen die leerkrachten in de klas gebruiken.