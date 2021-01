Universiteit Gent zoekt nog altijd honden en katten om bloed te geven

De dierenkliniek heeft het bloed nodig bij operaties wanneer een hond of kat is aangereden, of rattengif at, of bij dieren met bijvoorbeeld auto-immuunziekten. "Meer dan honderd baasjes reageerden op die oproep. Niet iedereen is weerhouden maar dat leverde toch een 30-tal nieuwe donoren op", zegt Peggy Van Broeck van de vakgroep kleine huisdieren. "We zoeken zeker ook nog nieuwe donoren want elk jaar vallen er weg omdat de eigenaar verhuist, of het dier wordt ouder of het voldoet niet meer aan de voorwaarden. De meeste donoren komen trouw om de 3 maanden bloed geven.