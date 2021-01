Oplichting via webshops en online zoekertjes: "Doe zeker aangifte bij de politie"

Het slachtoffer uit Hechtel-Eksel heeft geen aangifte gedaan van de oplichting via Facebook. “Als het over 1.000 euro ging, had ik waarschijnlijk wel aangifte gedaan, maar voor die 35 euro heb ik dat niet gedaan”, zegt ze. Maar de politie roept op om dat toch te doen. “Wij raden iedereen aan om zeker aangifte te doen bij de politie. Je kan dat tegelijk ook melden via meldpunt.belgie.be”, vertelt Marleen Smeyers van de politie. “Ook al gaat het soms over kleine bedragen, want vele kleine aangiftes kunnen ook wel samen een groot dossier vormen.”