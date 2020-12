Verkeersdrempels Koekelberg zorgen voor trillend servies en scheurtjes in de huizen

De bewoners hebben intussen een ingebrekestelling gestuurd naar het kabinet van Brussels Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). "Niet alleen houden die drempels de snelheid niet tegen, ze zorgen ook voor veel lawaai en trillingen in huis. Ons servies begint er zelfs van te trillen en er komen haarscheurtjes in onze gevel", vertelt inwoner Sam Pleysier. Volgens hem vallen de klachten van de buurt momenteel in dovemansoren. "Die overlast werkt op het gemoed van de mensen. Mijn buurman heeft zelfs beslist om te verhuizen omdat hij het lawaai niet meer aankon."

Los van de overlast, is Pleysier ook van mening dat de drempels niet op een reglementaire manier zijn geplaatst. "Zo mag je eigenlijk op een busbaan geen Berlijnse kussens installeren. Wanneer de avondklok om 22 uur ingaat, vliegen de bussen er zelfs nog sneller over. Met hun achterwielen nemen ze die drempel dan telkens mee met alle gevolgen vandien." Dat er een probleem is met overdreven snelheid van het verkeer in de Vrijheidslaan, wordt door de buurtbewoners niet ontkend. "Daar moet zeker iets aan gedaan worden, maar dan niet op een manier waar wij elke dag last van hebben. We hopen dat de minister binnenkort met andere oplossingen komt", aldus Pleysier.