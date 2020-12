Wandelaars redden visser uit modder in Spaarbekken Nieuwpoort: "Hij had kunnen sterven"

Het moet rond 8.00 uur geweest zijn en al donker toen de visser zich in het water waagde. Zijn telegeleide boot met lokaas was vastgeraakt en hij ging dan maar zelf te water om het vaartuigje los te maken. Maar dat lukte dus niet, integendeel. Plots zat hij vast in de modder en geraakte niet meer vooruit of achteruit. In het donker wachten op hulp was de enige optie.

Pas na een uur werd zijn hulpgeroep beantwoord toen enkele wandelaars nog laat op pad waren. Die belden meteen de brandweer. “De man had ontzettend veel geluk”, zegt brandweerkapitein Mathijs Demey. “Gelukkig was de man goed ingeduffeld en had hij lieslaarzen aan. Zoniet was hij onderkoeld geraakt en had hij het bij deze temperatuur niet overleefd.”

Toen de brandweer aankwam, hadden de wandelaars hem zelf al uit het water gehaald. De onfortuinlijke visser kreeg een medische check-up in de ambulance maar moest niet naar het ziekenhuis.