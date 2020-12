Volgend jaar heel wat nieuwe trajectcontroles op Vlaamse wegen

Minister Peeters heeft 15 miljoen euro om te besteden aan 'handhaving', zowat 4,4 miljoen euro daarvan gebruikt ze voor nieuwe trajectcontroles en camera's, die te hoge snelheid en door het rood licht rijden moeten tegengaan.

Ze doet dat na intens overleg met de lokale besturen en de lokale politiezones, die het Agentschap Wegen en Verkeer hebben getipt over hun 'voorkeuren' . Om zo dan enkele klassieke en al lang aanslepende pijnpunten aan te pakken.

Dat zal onder meer het geval zijn in Kortrijk, op de gewestweg aan de Pottelberg richting Aalbeke. Ook de N8 naar Ninove, eens je afgereden bent van de E40, is in het vizier. Naast de ringweg rond Aarschot, de N12 in Wijnegem én de Noorderlaan in de haven van Antwerpen. Of gewestwegen in Diest, Geraadsbergen en Gingelom, om er maar enkele te noemen.

Bedoeling is dat alle nieuwe trajectcontroles en camera's er in 2021 komen, de lokale politie zal altijd mee kunnen beslissen over de exacte locatie van de camera's.